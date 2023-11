Apfelessig trinken: Das ist die Wirkung auf die Gesundheit

Hype um altes Hausmittel : Schlank, schön und gesund durch Apfelessig?

von Christina-Maria Pfersdorf 21.10.2023 | 07:45 |

An Apple a day keeps the doctor away! Und ein täglicher Schluck Apfelessig soll sogar wahre Wunder vollbringen: Was Essig aus Äpfeln kann - und was nicht.