Ohne Diät: Wie Sie erfolgreich abnehmen werden

Wer mit einer extremen Diät und ohne Sportprogramm in einem kurzen Zeitraum viele Kilos abnimmt und anschließend wieder normal isst, läuft Gefahr, wieder zuzunehmen, sogar mehr als vorher. Wie bei einem Jojo geht das Gewicht runter und rauf.



Warum das so ist, hat verschiedene Gründe: Durch eine extrem reduzierte Kalorienzufuhr arbeitet der Körper auf Sparflamme, der Stoffwechsel stellt sich um, der Körper lernt, langfristig mit weniger auszukommen. Wird dann wieder mehr gegessen, legt der Körper evolutionsbedingt sofort Reserven an – falls die nächste Notlage kommt.



Außerdem spielt die Muskelmasse eine Rolle: Nimmt man durch eine verminderte Kalorien - und somit auch Proteinzufuhr ab und steuert nicht mit gezieltem Krafttraining dagegen, verliert man auch an Muskelmasse. Das hat zwar zunächst einen positiven Effekt auf der Waage, langfristig ist das aber kontraproduktiv: Wer mehr Muskelmasse hat, verbrennt auch mehr Kalorien.