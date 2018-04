Wissen | Leschs Kosmos - Fettverbrennung startet erst nach 30 Minuten (1/10)

Falsch! Der Körper kurbelt beim Sport bereits ab der ersten Minute die Fettverbrennung an. Wobei sie ihre Höchstleistung erst nach 30 Minuten erreicht. Wer also viel Fett verbrennen und Gewicht verlieren will, sollte sich am besten lange bei niedriger Intensität bewegen. Noch effektiver ist das Ganze mit Intervalltraining - also kurzzeitig die Belastung immer wieder zu steigern.