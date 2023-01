Das Gute zum Wochenende : Gute Vorsätze durchhalten!

Damit mehr Menschen klimafreundlich unterwegs sein können und vom Auto auf die U-Bahn umsteigen, will die Ampel-Koalition im Frühjahr das 49-Euro-Ticket einführen. In vielen Winkeln der Welt bewegen sich Regierungen in dieselbe Richtung. In seiner Neujahrsansprache kündigte Ugandas Präsident Yoweri Museveni eine Art Abwrackprämie an: Wer sein altes Motorrad mit Verbrennungsmotor abgibt, erhält im Tausch ein neues Elektro-Motorrad aus heimischer Produktion. Ein Netz von Ladestationen soll errichtet werden, um signifikante Einsparungen bei den CO2-Emissionen zu bewirken.