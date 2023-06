Nie wieder Alkohol

Schließlich spricht ihr Vater es aus, und das ist der Wendepunkt für sie. Gemeinsam suchen sie einen Arzt auf, der Vlada dabei hilft, einen Platz in einer Entzugsklinik zu finden. Nach einer dreiwöchigen körperlichen Entgiftung entscheidet sie sich für eine Langzeittherapie.



Heute hat sich Vlada an ein Leben ohne Alkohol gewöhnt. Trotzdem möchte sie weiterhin am Leben teilnehmen und geht immer noch gerne in Clubs wie dem Berghain in Berlin feiern – ohne dabei Alkohol zu konsumieren. Ihre Lebensqualität hat sich verbessert, und sie möchte nun als Coach anderen Menschen helfen, ein erfülltes Leben ohne Alkohol zu führen. Ihr Motto lautet: "Du gewinnst nur, wenn du aufhörst."