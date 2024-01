Tagebuch schreiben: Für die psychische Gesundheit

In vielen Lebenslagen, in denen man mit sich und der Welt nicht so ganz im Reinen ist und wo man Dinge eher pessimistisch sieht und ein bisschen den Sinn verloren hat. Wenn man sich da dann auf die positiven Dinge rückbesinnt, hilft das schon. Das ist aber natürlich ein längerer Prozess. Es fängt damit an, dass man sich die Dinge erst einmal bewusst macht. Und wenn ich mir den Dingen bewusst bin und weiß, ich bin gerade in einer Situation, die nicht so schön ist, dann nimmt man sich einfach mal die Zeit und dreht die Medaille um.