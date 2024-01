Winterdepressionen oder Winterblues: Was kann dabei helfen?

Insgesamt erkranken in Deutschland laut Depressionshilfe jährlich rund 5,3 Millionen Menschen an einer behandlungsbedürftigen Depression. Statistisch betrachtet erkrankt jeder Fünfte einmal im Leben an einer Depression - Frauen doppelt so häufig wie Männer. Auch Kinder und ältere Menschen können betroffen sein. Das Spektrum reicht von leichten, saisonal auftretenden Depressionen bis hin zu schweren Depressionen, die von Hoffnungslosigkeit und Suizidalität begleitet sein können.Quelle: Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention