Lebenskrise überwinden: Wenn das Leben überfordernd wird

Vor allem wenn zusätzlich Süchte oder Suizidgedanken auftreten, ist eine stationäre Versorgung zu empfehlen. Das Programm ist ähnlich zu dem in der Tagesklinik. Aber auch nach einer stationären Behandlung verbessert sich bei psychologischen Krankheitsbildern nicht alles sofort. "Wir empfehlen in der Regel immer nach dem Klinikaufenthalt, noch einen ambulanten Psychotherapeuten aufzusuchen und eben das Erlernte zu verfestigen und in den Alltag zu überführen", so Psychiater Haas.