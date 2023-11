Hypochondrie: Die ständige Angst schwer krank zu sein

Im Alltag wird der Begriff Hypochonder oft leichtfertig oder in spaßigem Zusammenhang verwendet. Dabei handelt es sich bei echter Hypochondrie um eine ernsthafte Angsterkrankung

Krankheitsangst: Panik bis hin zur Todesangst

Typisch sind ständige Besuche in der Notaufnahme, beim Haus- oder Facharzt. Stellt der fest, dass körperlich alles in Ordnung ist, beruhigt das die Betroffenen oft nicht wirklich oder nur sehr kurz.

Eine Hypochondrie bezeichnet die ständige Angst vor schwerer Krankheit. Betroffene werden oft als wehleidig oder hysterisch belächelt, doch eine Hypochondrie ist keine Marotte - die Auswirkungen auf das Leben der Menschen sind verheerend. 29.11.2022 | 5:18 min

Schwierige Situation für das Umfeld der Betroffenen

Das kann schnell kippen in 'genervt sein' und Rückzug. Betroffene denken dann, 'ich werde nicht ernst genommen'.

Von Hypochondrie Betroffene ernst nehmen

Die Betroffenen mit ihren Sorgen und Ängsten ernst zu nehmen, ist besonders wichtig. Dabei darf man sich jedoch nicht in die Krankheitsangst einbeziehen lassen. Man sollte sich also nicht in endlose, immer wiederkehrende Diskussionen über mögliche schwere Krankheiten verstricken lassen. Hier sollte eine klare Grenze gezogen werden.