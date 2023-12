Fibromyalgie: Symptome, Behandlung und Ursachen

Anna Schnorrenberger ist sehr sportlich. Doch 2016 kann sie plötzlich kaum aufstehen. Sie hat Schmerzen und steife Gelenke. Bis zur Diagnose war es eine Odyssee. 05.12.2023 | 5:11 min

Fibromyalgie ist eine chronische Schmerzerkrankung. Neben Schmerzen vor allem im Bereich von Muskeln und in der Nähe von Gelenken, ist meist auch die Wirbelsäule betroffen. Die Symptome können am ganzen Körper auftreten, häufig begleitet von Abgeschlagenheit, Müdigkeit und Schlafstörungen . In Deutschland leiden etwa 3,5 Prozent der Menschen darunter, Frauen etwa siebenmal häufiger als Männer. Die Schmerzen treten meist im mittleren Lebensalter zum ersten Mal auf.

Welche Ursachen hat die Fibromyalgie?

Warum ist Fibromyalgie so schwer festzustellen?

Jan Meier, Facharzt für Anästhesiologie am Schmerzzentrum Wiesbaden, beschreibt das Problem so: "Wir haben Schmerzen im Bereich von Muskulatur und Gelenken, die keinen klaren Befund ergeben, was auslösend ist, so dass man Fibromyalgie als eine Schmerzverarbeitungsstörung bewertet."