Wie unsichtbare Krankheiten zu Ausgrenzung führen

Alicia hat das hypermobile Ehlers-Danlos-Syndrom (hEDS), eine angeborene, seltene Bindegewebserkrankung. Auf ihrem Instagram-Kanal sieht man Fotos einer lebenslustigen, jungen Frau. Was man nicht sieht: Sie ist schwer krank.

Alicia, leidet an einer unsichbaren Krankheit

Mir wird sehr häufig unterstellt, dass ich lüge oder simuliere, was mir weh tut, weil es mir das Gefühl gibt, dass die Art und Weise, wie ich mich verhalte, falsch ist und ich meine Erkrankung irgendwem beweisen müsste.

Alicia lebt von klein auf mit starken Schmerzen

Seit ihrer Kindheit lebt sie mit starken Schmerzen und Fatigue, also immer wiederkehrenden Erschöpfungszuständen, die mehre Tage dauern können.

Alicia hat um Schwerbehindertenstatus lange kämpfen müssen

Ihre Diagnosen sind in zahlreichen Facharztbriefen dokumentiert und ihr Syndrom durch eine humangenetische Diagnostik bestätigt. Trotzdem wurden ihre Anträge auf Unterstützung zuerst abgelehnt.

Viele Betroffene erleben Diskriminierung

Die 31-jährige Berlinerin ist kein Einzelfall. Viele Betroffene, zum Beispiel mit Diabetes , Epilepsie, Multiple Sklerose oder im Autismus-Spektrum , erleben Diskriminierung, so Carolin Tillmann von der Philipps-Universität in Marburg.

Dr. Carolin Tillmann, Wissenschaftlerin an der Philipps-Universität Marburg

Mir ist aufgefallen, dass die gesellschaftlichen Auswirkungen von unsichtbarer Beeinträchtigung kaum Raum in Forschung, Lehre und öffentlichen Debatten haben.

In einer umfangreichen Studie hat Tillmann die Erfahrungen der Betroffenen erfragt und die Antworten wissenschaftlich ausgewertet.

Die Wissenschaftlerin befragte im Jahr 2016 in ihrer Studie insgesamt 839 Betroffene mit Lupus Erythematodes und führte acht umfangreiche Interviews mit Leitern und Leiterinnen von Selbsthilfegruppen. Sie wählte diese Krankheit, weil sie sowohl sichtbare als auch nicht sichtbare Symptome erzeugt. Deshalb eignet sie sich gut, um zu vergleichen, welche Auswirkungen im sozialen Miteinander durch die Sicht- oder eben die Unsichtbarkeit von Symptomen entstehen. Zudem ist es typisch für Lupus E. andere Erkrankungen "zu simulieren". Das heißt, es gibt zahlreiche Überschneidungen mit anderen Krankheitsbildern, wie zum Beispiel Chronisches Fatigue-Syndrom, Sjögren-Syndrom oder Multiple Sklerose. Somit sind die Ergebnisse auch aussagekräftig für andere Erkrankungen und gelten nicht nur spezifisch für Lupus E.

Dr. Carolin Tillmann, Wissenschaftlerin an der Philipps-Universität Marburg

Unsichtbar in der Inklusions-Debatte

Barrierefreiheit wird meist nur mit Rampen, Gebärdensprachdolmetschen und Leichter Sprache verbunden. Menschen mit unsichtbaren Symptomen werden in den Debatten um Teilhabe und Inklusion schlicht übersehen, so ein weiteres Ergebnis der Studie.

Das hat Alicia schon während ihrer Schulzeit erlebt. Oft war sie zu erschöpft, um am Unterricht teilzunehmen. Mehrere Anträge auf Homeschooling wurden abgelehnt. Trotz überdurchschnittlich guter Zensuren musste sie das Gymnasium aufgrund vieler Fehlzeiten verlassen und kam in eine Förderschule.

Statt in ihrem Traumberuf landete sie in der Grundsicherung. Sie erkämpfte sich einen Ausbildungsplatz zur Kauffrau für Büromanagement, fand aber trotz mehrerer Anläufe keinen Arbeitsplatz, der zu ihren Bedürfnissen passte. Nach mehreren Operationen verschlechterte sich zudem ihr Gesundheitszustand. Seit 2021 ist sie in unbefristeter Erwerbsminderungsrente.