Künstliche Gehörknöchelchen: Wieder hören mit Titan-Prothese

Schallwellen sammeln sich in der Ohrmuschel und gelangen durch den Gehörgang zum Trommelfell. Dadurch wird die dünne Membran in Schwingung versetzt. Hinter dem Trommelfell befinden sich die Gehörknöchelchen: Der Hammer tastet die Schwingung ab, der Amboss leitet sie weiter und der Steigbügel überträgt sie auf das Innenohr. Dort versetzen die Schwingungen die Flüssigkeit in der Gehörschnecke in Bewegung. Die dadurch entstehende Schwingungswelle erregt die Haarsinneszellen im Innenohr. Die Bewegung dieser Härchen wird dann in Nervenimpulse übersetzt. Der Hörnerv übermittelt diese Signale an das Gehirn, wo sie den Höreindruck erzeugen.