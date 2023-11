Hämophilie mit Gentherapie statt vieler Spritzen behandeln

Etwa zehntausend Menschen, vorwiegend Männer, leben derzeit in Deutschland mit der Bluterkrankung. Es gibt mehrere Formen, die unterschiedlich verlaufen. Am häufigsten sind Hämophilie A und B, bei denen jeweils ein Proteinbestandteil im Blut fehlt, der als Gerinnungsfaktor zur Blutgerinnung beiträgt. In der Folge kann das Blut nur schlecht oder gar nicht gerinnen.