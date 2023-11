Chronische Rückenschmerzen: Wann Injektionen helfen

In solchen Fällen stellt eine bildgesteuerte Schmerztherapie eine mögliche Behandlungsoption vor einem operativen Eingriff an der Wirbelsäule dar. Bei dieser Infiltration werden in der Regel ein lokal wirkendes Betäubungsmittel und ein entzündungshemmender Wirkstoff wie Kortison direkt an die Stelle gespritzt, wo die Rückenschmerzen ihren Ursprung haben. Damit wird die Schmerzweiterleitung blockiert und die Entzündung herabgesetzt.