Schmerzen in der Milz: Was ist ein Milzinfarkt?

Der 88-jährige Rudi Schmidt bekam plötzlich Schmerzen im linken Oberbauch, die er zunächst ignoriert. Doch dann stellten seine Ärzte einen Milzinfarkt fest. Ursache war eine Darmentzündung, die zum Verschluss einer Milzarterie geführt hatte. 13.11.2023 | 5:26 min

Immunzellen sind weiße Blutkörperchen. Sie werden im Knochenmark gebildet. Neben den Makrophagen, den Fresszellen, sind die Lymphozyten die wichtigste Gruppe der Immunzellen. 19.04.2021 | 0:22 min

Was ein Milzriss bedeutet

Ein Milzriss kann durch äußere Krafteinwirkung, z.B. bei Autounfällen durch extremen Druck der Anschnallgurte oder bei Stürzen, entstehen. Es handelt sich um die häufigste Verletzungsart der Bauchorgane. Dabei können starke Blutungen auftreten, die immer eine sofortige Operation erfordern. In diesem Fall versuchen Chirurgen, die offenen, blutenden Gefäße wieder zu verschließen. Gelingt dies nicht, ist eine Entfernung der Milz erforderlich, um ein Verbluten des Patienten zu verhindern.

Was beim Milzinfarkt geschieht

Bei einem Milzinfarkt, der äußerst selten ist, kommt es zum Verschluss von Gefäßen, die die Milz versorgen. Ärzte unterscheiden dabei, ob die Arteria lienalis und ihre Äste, die in die Milz fließen, oder die Vena lienalis und ihre Äste, die aus der Milz fließen, betroffen ist.

Während beim Verschluss der Arteria lienalis kein Blut mehr in die Milz gelangt, entsteht beim Verschluss der Vena lienalis in der Milz ein Blutstau. In beiden Fällen kommt es durch eine mangelnde Sauerstoffversorgung zum Absterben von Gewebe. Dies kann nur bestimmte Areale oder auch die gesamte Milz betreffen.