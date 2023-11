Osteoporose: Symptome, Ursachen und Behandlung

Es ist wichtig, schon in der Wachstumsphase in der Kindheit auf eine ausreichende Calcium-Versorgung zu achten. Calcium findet sich nicht nur in Milchprodukten, sondern auch in grünem Blattgemüse und Mineralwasser. Zum Zusammenhang zwischen Milch und Osteoporose gibt es wissenschaftlich konträre Meinungen.



Es kommt jedoch nicht nur auf die Menge des Calciums an, sondern vor allem auf die Resorption im Körper. Daher braucht es unbedingt einen ausreichend hohen Vitamin-D-Spiegel. Zudem vermindert Phosphat die Calcium-Aufnahme, daher kann ein dauerhaft hoher Konsum stark phosphathaltiger Lebensmittel der Knochendichte schaden. Solche Lebensmittel werden als Calcium-Räuber bezeichnet. Fertiggerichte, Cola und verarbeitete Wurstwaren stehen hier an oberster Stelle.