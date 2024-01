Sorbit-Unverträglichkeit: Fünf Fakten zur Sorbit-Intoleranz

Wie Sorbit für Bauchschmerzen sorgen kann? 06.12.2022 | 5:40 min

Unverträglichkeiten von Laktose oder Fructose kennen viele. Auch eine Intoleranz von Gluten oder Histamin sind bekannt. Doch was ist eine Sorbit-Unverträglichkeit? Hier kommen die fünf wichtigsten Fakten über diese weit verbreitete Nahrungsmittelintoleranz.

1. Eine Sorbit-Unverträglichkeit ist keine Allergie

Als Folge gelangt das Sorbit zu großen Teilen unverdaut in den Dickdarm, wo es von Bakterien abgebaut wird. Es kommt zu einem Gärprozess, der bei den Betroffenen zu Verdauungsbeschwerden wie Blähungen, Bauchschmerzen und Durchfall führt.

2. Sorbit steckt in Obst und Fertigprodukten

Sorbit ist ein Zuckeralkohol, eine Abwandlung des Zuckers, der in natürlicher Weise in Obstsorten wie Pflaumen, Pfirsichen, Aprikosen, Äpfeln und Birnen vorkommt. Dabei ist in Trockenobst die Konzentration besonders hoch.