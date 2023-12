HIV-Behandlung heute - Hoffnung auf Heilung?

1996 wurde auf der 11. Internationalen Aids-Konferenz im kanadischen Vancouver ein Behandlungsansatz vorgestellt, der die Behandlung von HIV revolutionierte: die Kombinationstherapie. Mit ihr gelang es, viele HIV-positive Menschen vor dem Ausbruch des Krankheitsbildes Aids zu schützen sowie bereits einigen schwerkranken Menschen zu helfen. Der Spiegel titelte 1997: "Das Aids-Wunder".



Durch die Kombination verschiedener Wirkstoffe wird das Virus an unterschiedlichen Stellen seines Vermehrungszyklus behindert (hochaktive antiretrovirale Therapie). So setzt etwa ein Teil der Medikamente bei der Umwandlung von RNA in DNA an und verhindert den Einbau der Virus-RNA in das Genom der Zelle (Reverse-Transkriptase-Inhibitoren). Andere Wirkstoffe sollen schon den Zugang des Virus in die Zellen erschweren (Entry-Inhibitoren).



Die ersten Generationen der Kombinationstherapien setzten noch auf eine Vielzahl von Tabletten, Patienten litten allerdings unter teils starken Nebenwirkungen. Inzwischen hat sich die Anzahl für die meisten HIV-positiven Menschen auf eine Tablette pro Tag ohne nennenswerte Nebenwirkungen reduziert.