Was ist Prädiabetes und welche Symptome gibt es?

In Deutschland leben etwa 15 bis 20 Millionen Menschen mit einem Prädiabetes. Bei ihnen sind die Blutzuckerwerte regelmäßig höher als normal, allerdings noch nicht krankhaft erhöht. Die meisten Betroffenen wissen nichts von dieser Diabetes-Vorstufe, denn der Zustand verursacht in der Regel keine Beschwerden.

Wie man Prädiabetes erkennt

Aufschluss über einen erhöhten Blutzuckerwert gibt zum Beispiel eine allgemeine Gesundheitsuntersuchung ("Check-up"). Die Krankenkassen bezahlen diese bei Patienten ab 35 Jahren alle drei Jahre. Laut Kröger sollte der Hausarzt bei einem erhöhten Risiko, zum Beispiel bei auffälligen Werten und familiärer Veranlagung, den Blutzucker öfter untersuchen, zum Beispiel jährlich. Doch auch der Patient sei in der Verantwortung.

Risiko für Prädiabetes individuell verschieden

Um das individuelle Risko genauer einschätzen zu können, haben Forschende der Universität Tübingen rund 900 Probanden über mehrere Jahre untersucht. Dabei konnten sie sechs Subtypen (Cluster) feststellen. Ein erhöhtes Gesundheitsrisiko besteht demnach dann, wenn bestimmte Faktoren, zum Beispiel Insulinresistenz und Fettansammlungen an den Organen, zusammenkommen.

Die wichtigsten Risikofaktoren

In Zukunft könnte das Risikoprofil von Menschen mit Prädiabetes auch in Arztpraxen genauer ermitteln werden - zum Beispiel mit künstlicher Intelligenz . Doch schon jetzt gibt es Möglichkeiten, individuelle Risiken genauer einzuschätzen. Kritisch sind beispielsweise:

Krankenkassen zahlen bei Prädiabetes nicht

Prädiabetes ist in Deutschland keine Krankheit. Die Krankenkassen bezahlen deshalb in der Regel auch keine Interventionen wie Ernährungsberatungen oder Bewegungskurse. Diabetesmedikamente sind hierzulande für Prädiabetes-Patienten auch gar nicht zugelassen. Dennoch kann es sinnvoll sein, den Blutzuckerspiegel zu senken. Insbesondere dann, wenn mehrere Risikofaktoren zusammenkommen. In vielen Fällen gelingt das über einen gesünderen Lebensstil.