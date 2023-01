Mehr als 500.000 Menschen stecken sich jedes Jahr in Europa und Großbritannien mit einer Geschlechtskrankheit an. Bei den 15 bis 49-Jährigen stiegen die Syphilis-Fälle Vergleich von 2010 zu 2019 um 87 Prozent, Gonorrhö-Fälle nahmen in dieser Altersgruppe sogar von rund 35.000 auf 118.000 zu. Darin sind die Zahlen von Deutschland nicht mal enthalten, da Tripper in Deutschland (mit Ausnahme in Sachsen) nicht meldepflichtig ist.