Grenzüberschreitung in Psychotherapie: Was kann man tun?

Schleu : Es gibt ein Forschungsgutachten im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend aus dem Jahr 1995 von Professor Fischer und Kolleg*innen, in dem bei konservativer Schätzung von 600 Fällen pro Jahr in Deutschland ausgegangen wurde. Wenn ich die Berechnungen des Gutachtens mit den aktuellen Zahlen von Psychotherapien und Psychotherapeut*innen nachvollziehe, dann muss ich von 1.400 Fällen pro Jahr in Deutschland ausgehen.

Der Ethikverein ist die einzige Anlaufstelle, die sich in Deutschland um Opfer von Missbrauch in der Therapie kümmert. Laut ihrer Vorsitzenden Andrea Schleu bietet der Verein kostenlose, vertrauliche und wenn gewünscht auch anonym Beratung an.

Schleu: Einerseits ja, weil es einen klaren strafrechtlichen Rahmen gibt, andererseits nein, denn Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Dinge. Eine Straftat muss in einem Rechtsstaat in eindeutiger Weise bewiesen werden. Das ist jedoch schwer, denn eine psychotherapeutische Behandlung ist in der Regel eine Zweiersituation, es gibt keine unmittelbaren Zeugen. Dann steht Aussage gegen Aussage, also: im Zweifel für den Angeklagten.