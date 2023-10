Sex und Macht

Die ehemalige Schauspielerin Patricia Thielemann erhebt den Vorwurf der sexuellen Belästigung gegenüber Dieter Wedel.

Quelle: ZDF/Max von Matthiessen

Bereits in den 1990er-Jahren ist sexuelle Belästigung ein Thema an der Wall Street. 1996 kommt es sogar zu einem Gerichtsprozess, bekannt als "Boom Boom Room Lawsuit". Die Unternehmen müssen Millionen zahlen und geloben Besserung.



Anfang 2000 fängt Renée Fassbender Amochaev bei einer Investmentfirma in Kalifornien an. Das Schulungsprogramm, an dem sie teilnimmt, entsteht als Folge des Prozesses. Es soll junge Frauen in der Branche fördern. Doch sie erlebt, wie die sexuelle Diskriminierungskultur erhalten bleibt, das Unternehmen sie schließlich wegmobben will.



Die FDP-Politikerin Silvana Koch-Mehrin wird von ihrer Partei zur Spitzenkandidatin für die Europawahl 2004 benannt. Sie dient als Vorzeigefrau, das schöne Gesicht der Partei. Doch die verantwortungsvollen Posten teilen die Kollegen noch am Abend der von ihr gewonnenen Wahl unter sich auf. Bereits als Praktikantin im EU-Parlament erlebt sie sexualisierte Gewalt und später den scheinbar unumgänglichen, alltäglich Sexismus in Parlament und Partei.