Bluetooth-Kopfhörer als Hörhilfe: Hearables können helfen

Sieben Jahre dauert es im Schnitt vom Auftreten erster Hörprobleme, bis Verbraucher ihre Ohren checken lassen. In dieser Zeit verringert sich die Hörleistung meist unbemerkt weiter. Das Gehirn gewöhnt sich daran, weniger Input zu bekommen. Wenn die Welt dann durch ein Hörgerät von einem auf den anderen Tag wieder laut wird, bedeutet das am Anfang eine Reizüberflutung für das Gehirn. Die Folge können Kopfschmerzen und Erschöpfung sein. Hier können Hearables eine sinnvolle Brückentechnik sein, die die Gewöhnung an klassische Hörgeräte erleichtert.