Funktionale Depression: Krankheit mitten im Leben

Laut Definition der Deutschen Depressionshilfe ist eine Depression "eine ernste Erkrankung, die das Denken, Fühlen und Handeln der Betroffenen tiefgehend beeinflusst, mit Störungen von Hirn- und anderen Körperfunktionen einhergeht und erhebliches Leiden verursacht". Die Ursache von Depressionen ist komplex - neben neurobiologischen Faktoren spielen auch psychosoziale Faktoren eine Rolle.Pro Jahr erkranken rund acht Prozent der Menschen in Deutschland an einer Depression. Frauen erhalten doppelt so häufig die Diagnose einer Depression wie Männer. Damit zählen Depressionen zu den häufigsten Erkrankungen.