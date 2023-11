Prostatakrebs: Was PSA-Test, Ultraschall, MRT taugen

Prostatakrebs ist häufig genetisch bedingt. Bei vielen Tumorerkrankungen können mittlerweile genetische Veränderungen in den Tumorzellen festgestellt werden. Dennoch sind Gentests in der Urologie für die Früherkennung eines Prostatakrebses noch nicht vorgesehen, wie Felix Chun vom Universitätsklinikum Frankfurt richtigstellt: "Leider gibt es zur Diagnosestellung noch keine etablierten Gentests. Deswegen sind wir Urologen heutzutage immer noch darauf angewiesen, gemeinsam mit dem Pathologen Gewebe zu entnehmen."



Aktuell kommen Gentests in der Pathologie erst im fortgeschrittenen Krankheitsstadium zum Einsatz, wenn der Tumor bereits Metastasen gebildet hat. Anhand dieser Gentests wird dann ermittelt, auf welches Medikament die Patienten am besten ansprechen.