Wochenbettdepression: "Ich war ein Wrack meiner Selbst"

Christina, erkrankte an einer Wochenbettdepression

"Ich hatte keine Freude mehr, überlegte nur, wie ich Dinge schaffen sollte, wenn ich nicht schlief", erinnert sich Christina an die Wochen nach der Geburt ihres Kindes. "Ich hatte Angst, dass ich nicht stillen könnte. Ich hatte Angst, dass mein Frühchen nicht zunimmt."

Am Ende habe Christina gezweifelt, ob sie je wieder gesund werden und eine gute Mutter sein könne, erzählt sie.

Was ist der Unterschied zum Babyblues?

So ähnlich wie Christina geht es jeder sechsten bis zehnten Mutter und jedem zehnten Vater in Deutschland. Halten Symptome wie Interessensverlust, Ängste um das Kind oder Niedergeschlagenheit länger als 14 Tage an - spricht man von einer postpartalen Depression - besser bekannt als Wochenbettdepression.