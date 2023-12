Neujahr: So gelingen die Wünsche für den Jahreswechsel

An guten Wünschen mangelt es zum Jahreswechsel nicht. Doch machen diese Wünsche immer Sinn? Passen sie zu dem, was wir uns wünschen? Und wie lassen sie sich im Alltag umsetzen?

Glück und Co zu Neujahr

Das Neujahr ist für viele Menschen ein symbolischer Neuanfang und viele formulieren Neujahrswünsche, doch wie werden diese konkret und erreichbar? Quelle: dpa/wuestneck, bernd

Das Wichtigste in Kürze Die Wunschklassiker zum neuen Jahr sind meist Allgemeinplätze und Floskeln.

Oft passen die Wünsche der anderen nicht zu dem, was man sich selbst wünscht, sind zu abstrakt und üben manchmal sogar Druck aus.

Die Wünsche nach Glück oder dem Besten sind No-Gos.

Zufriedenheit. Innere Ausgeglichenheit. Glück . Privater und beruflicher Erfolg. Endlich mal wieder ans Meer fahren. Ein bisschen mehr Sport treiben Gesundheit natürlich. Oder einfach nur das Beste. So ähnlich lauten sie meist, die Klassiker, die man anderen und natürlich sich selbst an der Schwelle zum neuen Jahr wünscht. Grundsätzlich erstmal nicht schlecht, zeigt man damit schließlich, dass man aneinander denkt, meint die Motivationspsychologie.

Wünsche sind oft nur oberflächlich

Für Gina Schöler, selbst ernannte Glücksministerin und Chefin des "Ministeriums für Glück und Wohlbefinden" in Mannheim, sind solche allgemein verbreiteten Floskeln dennoch nur schwer zu ertragen. Die Kommunikationsdesignerin, die mit ihrer Initiative die Erkenntnisse aus der positiven Psychologie und Glücksforschung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen möchte, setzt stattdessen auf Authentizität und ehrliche Kommunikation. Ihr Wunsch: Statt nur an der Oberfläche zu kratzen, lieber eine Ebene tiefer gehen.

Deshalb wünscht die Glückministerin zum neuen Jahr eines ganz sicher nicht: Glück. "Einen großen Teil des eigenen Glücks haben wir selbst in der Hand. Somit hat jede und jeder einzelne eine ganz eigene Definition davon", so Gina Schöler.

Eine wirkliche Glücksformel, ein Patentrezept für Wohlbefinden, gibt es daher nicht. Gina Schöler, selbst ernannte Glücksministerin und Chefin des "Ministeriums für Glück und Wohlbefinden" in Mannheim

"Auch wenn das zunächst vielleicht etwas ernüchternd klingen mag, so liegt der Schlüssel des Glücks eben darin zu erkennen, dass wir selbst etwas für unser eigenes gutes Leben tun können."

Materielle Dinge aktivieren das Belohnungszentrum im Gehirn, sorgen aber nur für ein kurzes Glücksgefühl. Länger wirken soziale Belohnungen. Sie aktivieren Areale der Hirnrinde. 15.05.2023 | 0:35 min

Besser Konkretes wünschen

Stattdessen ganz oben auf ihrer Wunschliste für andere: Zeit mit sich selbst zu verbringen, um sich und seine Bedürfnisse wieder besser kennenzulernen. "Egal ob ein langer Spaziergang oder ein Kopfstand: Die kleinsten Taten können schon wahre Glücksmomente schaffen und sind die besten Voraussetzungen für ein gutes Leben", so Gina Schöler.

Sich um das Wohlbefinden und die seelische Gesundheit zu kümmern, ist für sie kein Luxusproblem, sondern wichtige Basisarbeit und Schutzschild. Wer zufrieden und optimistisch auf das eigene Leben blicke, könne besser mit Herausforderungen umgehen, sich auf andere einlassen, sei stressresistenter und lebe gesünder und daher auch länger

Wünsche können unter Druck setzen

Auch Martin Köllner plädiert, statt der oft nur dahingesagten Allgemeinplätze konkreter zu werden. Sein Credo: Besser dem Gegenüber wünschen, dass die eigenen Wünsche in Erfüllung gehen. Denn oft sind die Wünsche der anderen nicht deckungsgleich mit dem, was man sich selbst wünscht und zu abstrakt. "Werde wieder gesund" - nichts ist gleichzeitig so schwammig wie einschüchternd, wie etwas völlig Unkonkretes, von dem der Weg dorthin überhaupt nicht klar ist.

Schlimmer noch: "Immer wieder verpacken Menschen Erwartungen in ihre Wünsche, die einen dann unter Druck setzen, weil sie einen etwa mit auf den Weg geben, endlich im Beruf durchzustarten", so der Motivationspsychologe und Studiengangsleiter für Psychologie (B.Sc.) an der SRH Wilhelm Löhe Hochschule in Fürth bei Nürnberg.

Wünsche sind Zielbeschreibungen

Während man sich solche Wünsche besser sparen sollte, ist an den guten Wünschen - richtig formuliert - nichts auszusetzen. Ganz im Gegenteil.

Wünsche sind nichts anderes als positiv besetzte Zielbeschreibungen, andere würden sagen Vorsätze. Sie motivieren, unserem Verhalten eine entsprechende Richtung zu geben. Prof. Martin Köllner, Motivationspsychologe

Gerade die Zeit um den Jahreswechsel ist dafür prädestiniert, wer macht sich in diesen Tagen schließlich keine Gedanken über das, was zurückliegt, und das, was kommt.

Der Wunsch muss zu einem selbst passen

Wichtig dabei ist es, das Ziel klar vor Augen zu haben. Wer sich wünscht, bis Ende 2024 fünf Kilo abgenommen zu haben, hat schon mal eine konkrete Zahl. Noch besser, den Weg dorthin zu skizzieren: Jede Woche dreimal 30 Minuten joggen

Wesentlich ist es auch, realistisch zu sein und einen Wunsch zu haben, der zu einem passt. Wer sich vornimmt, bei einem Bodybuildingwettbewerb erfolgreich anzutreten, ohne vorher je ein Gewicht gestemmt zu haben, ist vor allem eines: zum Scheitern verurteilt.

Wunsch immer wieder vor Augen führen

Für Gina Schöler zählt ebenfalls vor allem eines, wenn es darum geht, Wünsche in die Tat umzusetzen: "Net nur babbeln, sondern machen." Den Wunsch auf die Straße bringen. Ihn sich immer wieder vor Augen führen, in Form eines Zettels an der Pinnwand zum Beispiel. Ihn Stück für Stück erarbeiten, um das Motivationslevel hochzuhalten.

Mit Menschen um einen herum, die einen unterstützen und nicht das Haar in der Suppe suchen. Worauf also noch warten? Zeit genug bleibt. Laut Knigge dürfen Neujahrswünsche noch bis Mitte Januar ausgetauscht (und für sich selbst gefasst) werden.