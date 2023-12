Sport bei Kälte: Wie man auch im Winter fit bleibt

Menschen mit leicht reizbaren Atemwegen oder Vorerkrankungen wie Asthma sollten bei klirrender Kälte besser nicht an der frischen Luft, sondern in geschlossenen Räumen, also etwa im Fitnessstudio, trainieren. Wer dennoch frische Luft und Vitamin D tanken und sich nicht vom Training unter freiem Himmel abhalten lassen will, der sollte konsequent durch die Nase ein- und durch den Mund ausatmen. So wird die kalte Luft ein wenig vorgewärmt, bevor sie in die Lunge gelangt.