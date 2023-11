Sicher Fahrrad fahren: Wie man im Dunkeln gut sichtbar ist

Wie effektiv schützen Warnweste, Warnstreifen, Aufkleber und Spray? 06.11.2023 | 7:25 min

"Viele Unfälle könnten vermieden werden, wenn alle mehr darauf achten, sich für andere Verkehrsteilnehmer sichtbar zu machen", sagt Dirk Windemuth, Professor am Institut für Arbeit und Gesundheit der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IAG) in Dresden.

Bei der Sichtbarkeit zählt jede Sekunde

Auch Heiner Sothmann von der Deutschen Verkehrswacht rät allen Radfahrern , mehr für die eigene Sichtbarkeit zu tun. "Bei 50 km/h kommt das Auto an sich schon nach 25 Meter zum Stehen." Allerdings sei das nur der reine Bremsweg. "Hinzu kommen noch 15 Meter Reaktionszeit, denn in einer Sekunde legt ein Auto etwa 15 Meter zurück." Das bedeutet, so Sothmann, "insgesamt ist der Anhalteweg 40 Meter".

Es kommt also auf jede Sekunde an, die ein Radfahrer früher wahrgenommen wird, jeder Wimpernschlag früher verschafft Autofahrern mehr Platz zum Bremsen.

Reflektoren sind am Fahrrad Pflicht

Gesetzlich vorgeschrieben sind bereits eine Fahrradbeleuchtung sowie weitere Reflektoren an Pedalen und Rädern. Experten empfehlen allerdings, die Sichtbarkeit in der dunklen Jahreszeit noch weiter zu erhöhen, zum Beispiel mit reflektierender Fahrradkleidung. Durch die stark reflektierenden Stofffasern leuchten sie direkt hell auf, wenn sie angestrahlt werden.

Mit der Warnweste auf Nummer sicher

Welche Reflektoren muss ein verkehrssicheres Fahrrad haben?

Am besten Arme und Beine gut sichtbar machen

"Ansonsten leuchtende Farben, reflektierende Elemente, auch kleine Elemente - am besten an Armen und Beinen", so Sothmann. "Alles, was sich bewegt, das nehme ich sofort und schneller wahr." Andere Verkehrsteilnehmer würden dann merken, dass da jemand oder etwas ist, das sich bewegt. Und das würde die Konzentration steigern, erläutert Sothmann.