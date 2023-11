Fahrrad reinigen: Tipps zum Check im Frühjahr

Nach dem Winter sollten Fahrräder geputzt werden. Der Fahrkomfort kann durch ein ungepflegtes Rad schnell beeinträchtigt werden. So machen Sie ihr Fahrrad fit für den Frühling. 31.03.2021 | 3:59 min

Vier Tipps, auf was Sie dabei achten sollten. Das Wichtigste vorab: Finger weg vom Hochdruckreiniger! Eindringendes Wasser schadet den Lagern - der Gartenschlauch tut's auch.

Tipp 1: Rahmen und Reifen reinigen

Grundsätzlich sollten Fahrräder mit Hydraulikbremsen nicht auf Sattel und Lenker, also "auf den Kopf" gestellt werden. Es kann sein, dass Luft vom Bremshebel in die Leitung steigt und später die Bremswirkung verringert. Am besten auf einen Spezialständer hängen wie die Profis.