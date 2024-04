Töpfern zu Hause: Töpfersets fürs Töpfern ohne Brennen

Da die DIY-Sets für den Hausgebrauch je nach Anbieter über 60 Euro kosten, sollten sich Bastler laut Verbraucherschützerin Kerstin Effers vor dem Kauf auch im Künstler- und Hobby-Fachbedarf umschauen.



Dort gibt es ein Kilo lufttrocknenden Ton teilweise schon für wenige Euro, ebenso Farben und Modellierwerkzeug. Schadstoffarme Farben und Lacke erkennt man zum Beispiel am Siegel "Blauer Engel".



Eine Alternative sei zudem Salzteig. "Der trocknet auch gut an der Luft und man kann ihn günstig aus Mehl, Salz und Wasser selber machen", so Effers.