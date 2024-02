DIY im Sommer: Eigener Wasserspielplatz für den Garten

Tine und Jan leben mit ihren beiden Töchtern in einem Reihenhaus in der Nähe von Köln. Der eigene Garten ist gerade im Sommer der Lebensmittelpunkt der Familie. Damit keine Langeweile aufkommt, wünscht sich die Familie Abwechslung. Ein Wasserspielplatz soll her. "Irgendwas, wo das Wasser durchfließt von oben und die Kinder rummatschen können", wünscht sich Jan. Was man relativ einfach für Garten oder Balkon selber machen kann.