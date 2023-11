Kerzen selbst verschönern: Fünf Ideen zum Nachmachen

Bei Festen wie Taufe oder Hochzeit wirken schlichte, einfarbige Kerzen langweilig. Fünf Möglichkeiten, wie man eine Kerze gestalten kann und was man dafür braucht.

Wie lassen sich langweilige, weiße Kerzen verschönern? Cecilie und Rebecca probieren verschiedene Möglichkeiten aus. Die Ergebnisse sind überraschend. 17.07.2023 | 4:23 min

Gerade zu persönlichen Anlässen wie Hochzeit, Taufe oder als Geburtstagsgeschenk soll eine Kerze etwas Individuelles sein. Doch wer eine besondere Kerze kauft, muss sie oft teuer bezahlen. Dabei lassen sich mit wenigen Handgriffen auf einfachen Standard-Kerzen schöne Dekorationen gestalten. Weil das gar nicht so kompliziert ist, können auch Kinder mitmachen.

Farbenfroh eintauchen: Die Dip-Dye-Methode

Je kräftiger die Farben bei der Dip-Dye-Methode sind, desto farbintensiver werden die Kerzen. Quelle: ZDF

Wer bunte Kerzen mag, zum Beispiel mit zarten Farbverläufen, liegt mit dieser Methode richtig. Dip Dye (englisch) bedeutet "in Farbe tauchen", in diesem Fall in farbiges Wachs.

Dip-Dye-Methode: Was man an Material benötigt Einfarbige Basis-Kerzen, z.B. in weiß als Stab- oder Stumpenkerze

Weißes Wachsgranulat bzw. Paraffin (alternativ: weiße Wachsreste von alten Kerzen)

Wachsmalstifte (alternativ: farbige Wachsreste von alten Kerzen)

Hitzebeständige Einmachgläser

Topf

Holzspieße

Tischunterlage

Die Gläser werden zu drei Viertel mit Paraffin befüllt. Dazu kommt je ein Wachsmalstift. Tipp: Je kräftiger die Farben sind, desto farbintensiver wird das Ergebnis. Und: Wer hohe Kerzen verschönern will, sollte auch hohe, schmale Gläser benutzen. Hier lassen sich die Kerzen tiefer eintauchen.

Das Wachs auf dem Herd im Wasserbad bei niedriger Hitze für etwa 20 Minuten schmelzen. Währenddessen die Basis-Kerzen in den Kühlschrank legen. Wenn sie kalt sind, haftet das noch warme, farbige Wachs schneller und zwar in wenigen Sekunden.

Beim Eintunken gilt: Taucht man die Kerzen mehrmals hintereinander in die Farbe und lässt sie dazwischen kurz trocknen, entsteht ein intensiveres Farbergebnis. Man sollte bei dieser Methode schnell arbeiten, denn nach etwa fünfzehn Minuten klumpt das farbige Wachs. Um es wieder flüssig zu machen, kann man es nochmal im Wasserbad erwärmen.

Kreativ sein macht Spaß und ist meistens günstiger, als neue Möbel zu kaufen. Heute zeigen Marie und Siggi, wie man aus einer alten Tür ein Regal bauen kann. 19.07.2023 | 5:32 min

Kerzen mit Wachsplatten gestalten

Aus Wachsplatten kann man individuelle Formen, zum Beispiel Blumen, mit einem Messer ausschneiden. Mit einem Bastelskalpell lassen sich die Motive filigraner heraustrennen. Für Kinder besonders gut geeignet ist das Ausstechen mit Keksausstechern. Als Motive eignen sich zum Beispiel Sterne oder Herzen. Die Motive dann leicht an die Kerze andrücken, fertig.

Bei dieser Methode sollte man auf die Raumtemperatur achten. Ist es zu kalt, haften die Wachsplatten nicht auf der Kerze. Ist es zu warm, klebt das Wachs oder verzieht sich schnell. Perfekt sind etwa 18 bis 22 Grad.

Kerzen für Taufe, Kommunion, Konfirmation oder Hochzeit Bei vielen kirchlichen Feierlichkeiten kommen Kerzen zum Einsatz. Sie sollen unter anderem Liebe, Geborgenheit und das Licht der Welt symbolisieren. Die Kerzen brennen während der Zeremonie.



Gerade Hochzeitskerzen können auch danach noch zu besonderen Momenten angezündet werden, etwa zu den folgenden Hochzeitstagen. Wer seine Kerze selbst kreativ gestalten möchte, kann neben Namen auch Daten, Sprüche oder individuelle Motive ergänzen.

Kerzen kreativ mit Wachsstiften bemalen

Mit speziellen Stiften lassen sich Kerzen individuell bemalen. Quelle: ZDF

Sogenannte Kerzenstifte bestehen zum Beispiel aus flüssigem, farbigem Bienenwachs. Mit ihnen lassen sich viele Motive, aber auch geometrische Formen malen. Das bunte Wachs ist nach rund acht Stunden trocken. Die Kerzen dafür in einen Kerzenständer stellen, um die Farben nicht mehr zu verwischen.

Wer sich vermalt hat, kann die Stellen einfach mit einem Papiertuch abwischen. Damit aber nicht zu lange warten. Ein Teil der Farbe könnte schon haften und lässt sich dann nicht mehr vollständig entfernen.

Die Fabrik „Trudon“ in der französischen Normandie stellt handgegossene Kerzen her, nun auch aus Pflanzenwachs. Auch das Schloss von Versailles soll beliefert worden sein. 15.12.2022 | 2:09 min

Tattoos oder Sticker auf Kerzen

Tattoos für Kerzen gibt es zu kaufen, zum Beispiel auf Online-Bastelportalen. Zur Auswahl stehen viele vorgefertigte Motive. Man hat aber auch die Möglichkeit, individuelle Sprüche und Formen in Auftrag zu geben.

Die wohl schnellste Methode, Kerzen individuell zu gestalten: Sticker und Tattoos. Quelle: ZDF

Die ausgewählten Motive werden grob ausgeschnitten. Dann werden sie für etwa zwanzig Sekunden in Wasser gelegt, bis sich die durchsichtige Klebefolie von der Trägerfolie löst. Jetzt das Motiv auf der Kerze platzieren und vorsichtig glattstreichen.

Nach etwa drei bis fünf Stunden sind die Motive trocken und haften auf der Kerze. Wachs und aufklebte Motive verbrennen zusammen, die Tattoos zerlaufen in der Regel nicht.

In der Osternacht entzünden Christen die Osterkerze am Osterfeuer. Mit diesem Licht erinnern sie daran, was die biblischen Texte beschreiben: Jesus hat den Tod besiegt. 15.04.2022 | 1:19 min

Kerzen eindrehen für "Twisted Candles"

Wer nicht die Farbe, sondern die Form verändern will, kann seine Kerzen drehen. Damit sie weich werden, legt man sie zunächst für etwa zehn Minuten in warmes Wasser. Im nächsten Schritt die Kerzen platt rollen, zum Beispiel mit einem Nudelholz.

Achtung: Das Ende aussparen, damit sie danach noch aufgestellt werden können. Die Kerze dann oben und unten halten und vorsichtig in entgegengesetzte Richtungen drehen. Damit das Wachs wieder fest wird, die gedrehten Kerzen in ein kaltes Wasserbad oder in den Kühlschrank legen und aushärten lassen.