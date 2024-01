Koniferen schneiden und pflegen: Balkon-Hingucker im Winter

Stattliche Eibenkugeln sind in der Anschaffung kostenintensiv. Hier ein Spartipp für Geduldige: Mehrere preiswerte Jungpflanzen nebeneinander pflanzen und über den Schnitt zu einer großen Kugel formen. Manche Heckenpflanzen wie die Eibe kann man auch als wurzelnackte, drei- bis vierjährige Sämlinge kaufen. Sie werden aufgrund der geringeren Transportkosten vor allem über das Internet angeboten.Pflanzen Sie wurzelnackte Eiben immer spätestens im März und kürzen Sie mit der Gartenschere die Wurzeln etwas ein, bevor Sie die Heckenpflanzen setzen. So erhält man in wenigen Jahren für kleines Geld große Prachtexemplare.