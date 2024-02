Indoor-Gardening: Tipps, um Gemüse in der Wohnung anzubauen

Wer wissen will, was in seinem Gemüse steckt, der baut es selbst an. Bei niedrigen Temperaturen und wenig Licht sind Garten und Balkon derzeit keine Optionen für leckeres Grünzeug. Darum liegt Indoor-Farming oder Indoor-Gardening im Trend. Fünf Tipps, damit der Anbau in den eigenen vier Wänden gelingt.