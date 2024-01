Gesunde Ernährung oder Diät? Wie das Abnehmen leichter fällt

"Das, was ich esse und was ich brauche, hat immer etwas damit zu tun, in welcher Situation oder Lebensphase ich bin", sagt Köpcke. So kann die Ernährungsweise etwa von Stress , der eigenen finanziellen Situation, von kulturellem Hintergrund oder der eigenen Religion beeinflusst sein. "Für alle diese Einflüsse gibt es nicht diese einzige Kostform. Das passt nicht", sagt Köpcke.