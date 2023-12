Abnehmspritzen: Gamechanger bei Adipositas?

Der Trend um die Abnehmspritze: Was sie verspricht und für wen sie geeignet ist. 06.04.2023 | 5:18 min

Semaglutid - Wirkstoff der Abnehmspritze

Eine Spritze, die beim Abnehmen helfen soll - das klingt für viele Menschen ansprechend. Aber für wen eignet sich die Abnehmspritze überhaupt? Welche Risiken gibt es? Medizinjournalist Dr. Christoph Specht klärt die wichtigsten Fragen.

Wegovy in der EU zugelassen

Der dänische Hersteller Novo Nordisk bringt den Wirkstoff für Menschen mit Adipositas zusätzlich in einer höheren Dosierung derzeit nach und nach auf den Markt. Im Januar 2022 wurde das Präparat unter dem Handelsnamen Wegovy von der EU-Kommission zugelassen. Außerdem werden weitere Wirkstoff-Kandidaten in Form von "Abnehmspritzen" in klinischen Studien erprobt. Dazu gehört zum Beispiel der Wirkstoff Tirzepatid mit dem Handelsnamen Mounjaro.

Zulassung für Menschen mit Adipositas

Die Zulassung erfolgte für Menschen mit krankhaftem Übergewicht ab einem Body-Mass-Index (BMI) von 30 . Dann spricht man von Adipositas. Wenn gewichtsbedingte Gesundheitsprobleme vorliegen, gilt die Zulassung bereits ab einem BMI über 27. Wegovy ist allerdings aufgrund von Lieferengpässen in Deutschland derzeit noch nicht verfügbar. Der Marktantritt für die EU ist für Mitte 2023 angekündigt worden. Dann könnte das Präparat in Deutschland auf Rezept für Selbstzahler verfügbar sein.

Eine Alternative zur Operation?

Spritze senkt Blutzuckerspiegel und hemmt Appetit

Wirkstoffe wie Semaglutid, Liraglutid oder Dulaglutid ähneln einem körpereigenen Hormon das im Darm gebildet wird. Sie werden zur Behandlung von Diabetes mellitus Typ 2 eingesetzt, weil sie die Insulinmenge erhöhen, die die Bauchspeicheldrüse bei Nahrungsaufnahme freisetzt. So wird der Blutzuckerspiegel gesenkt. Durch die Einnahme entsteht ein weiterer Effekt, weiß Dr. Marina Rippl, Internistin und Diabetologin am Marienkrankenhaus Kassel:

So nehme man teilweise sehr viel Gewicht in nur wenigen Wochen ab.

Es ist der Hype um eine Spritze, die eigentlich gegen Diabetes Typ 2 gedacht ist. Aber weil es den Appetit zügelt, wird das Medikament als Schlankmacher-Wunderdroge gehandelt.

Nebenwirkungen der Abnehmspritze

Studien zum Wirkstoff Semaglutid zeigen, dass die Einnahme zwar sehr wirkungsvoll, aber nicht ohne Nebenwirkungen ist. "Diese treten vor allem im Magen-Darm-Trakt auf, sodass wir gar nicht so sicher sagen können, inwieweit der Wirkstoff ganz allein gewirkt hat", erklärt Dr. Johannes Heimbucher, Chirurg am Adipositas Zentrum Nordhessen am Marienkrankenhaus Kassel. "Oder aber diese Symptome mit Übelkeit und Erbrechen führen dazu, dass die Patienten sowieso weniger essen in diesem Zeitraum und auch schon dadurch einen gewissen Gewichtsverlust verzeichnen."