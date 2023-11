Selbstdiagnose via Social Media? - Wie zuverlässig das ist

Hyperaktivität (übersteigerter Bewegungsdrang)

Unaufmerksamkeit (gestörte Konzentrationsfähigkeit)

Impulsivität (unüberlegtes Handeln)

Die Abkürzung ADHS steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Dahinter verbirgt sich eine der häufigsten psychischen Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen. Man nimmt an, dass etwa 2 bis 6 Prozent aller Kinder und Jugendlichen unter krankhaften Störungen der Aufmerksamkeit und an motorischer Unruhe leiden. Charakteristisch für ADHS sind folgende drei Symptome:Ob eine krankhafte Störung vorliegt, kann nur ein in der Diagnostik und Behandlung von Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensauffälligkeiten erfahrener Arzt oder Psychotherapeut nach einer differenzierten Untersuchung feststellen.Quelle: bundesgesundheitsministerium.de