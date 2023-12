Meersalz, Jodsalz oder Steinsalz: Ist Salz gesund?

Salz ist für den Körper ein unentbehrlicher Mineralstoff. Natriumchlorid ist an vielen Prozessen im Körper beteiligt, so etwa an der Reizweiterleitung der Muskulatur oder an der Regulierung des Wasserhaushaltes und des Blutdrucks.Daher kann sich zu viel Salz negativ auf den Blutdruck auswirken und bei manchen Menschen zu Bluthochdruck führen, was wiederum negative Folgen für das ganze Herz-Kreislauf-System haben kann.Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, nicht mehr als fünf Gramm Salz am Tag zu sich zu nehmen. Die meisten Menschen liegen in ihrem Verbrauch aber deutlich darüber. Ein Grund hierfür ist der Verzehr von verarbeiteten Lebensmitteln.