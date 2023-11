Stromspeicher: Wie Salz die Energiewende vorantreiben kann

Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden. Um das zu erreichen, plant die Bundesregierung die Nutzung fossiler Brennstoffe sukzessive zu reduzieren und erneuerbare Energieträger stärker auszubauen.

So soll nicht nur die Energieversorgung klimaneutral, sondern auch unabhängiger werden. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat offenbart, wie stark Deutschlands Energieversorgung auf den Import fossiler Brenn-, Kraft- und Heizstoffe angewiesen ist.

Wind und Sonne liefern einen immer größeren Anteil unseres Stroms. Doch was machen wir bei Flaute und Dunkelheit? Scheitert die Energiewende an fehlenden Speichern? 16.04.2023 | 28:30 min

Wind- und Solarenergie zwischenspeichern

Wind- und Solarenergie leisten bereits einen wichtigen Anteil zur Stromerzeugung in Deutschland. 44 Prozent waren es im vergangenen Jahr. Das Problem: In Phasen des Überangebots müssen Netzbetreiber Windkraftanlagen und Photovoltaik-Anlagen oft vom Netz nehmen, um eine Überbelastung zu vermeiden.

Für solche Fälle braucht es sehr große Batterien, die die Energie zwischenspeichern. So könnte Energie an windreichen, sonnigen Tagen aufgenommen und bei Windflaute oder bedecktem Himmel wieder in das Netz eingespeist werden. Dadurch wäre die Erzeugung und der Verbrauch von erneuerbarem Strom zeitlich entkoppelt.