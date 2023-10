Geröll im Erzgebirge? Das hat Geschichte: Schon die DDR deponierte hier in den Bergen Schutt. Stand der Wind schlecht, wehte er den Staub der Steine runter ins Tal. An die Fenster, in die Wäsche oder in die Lungen der Bärensteiner. "Es kommt hier zu einer Retraumatisierung", berichtet Anika Wilke von der örtlichen Bürgerinitiative. "Viele fürchten, dass es ihren Kindern mal so geht wie ihnen früher."