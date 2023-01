China hat sich hier mit Milliarden-Investitionen einen riesigen Vorsprung erarbeitet, ist in allen Ländern mit langfristigen Lizenzen ausgestattet, entweder selbst an Lithiumkarbonat-Anlagen beteiligt, hat entsprechende Unternehmen gekauft oder hält Anteile an den Firmen, die in der Schlüsseltechnologie derzeit vor Ort den Markt anführen - so die Analyse von Carl Moses, Wirtschaftsexperte und Berater aus Buenos Aires, Argentinien im Gespräch mit ZDFheute: