Wie Goodenough mit Akkus die Welt veränderte | Terra-X-Kolumne

In der Batterieforschung verwendet man fachlich korrekt die Begriffe "positive" und "negative" Elektrode. Die Begriffe positiv und negativ beziehen sich dabei nicht auf die Pole, sondern auf die sogenannten chemischen Potentiale der Elektroden. Das chemische Potential der positiven Elektrode liegt immer höher (also positiver) als das der negativen Elektrode. Bei der Elektrode mit dem hohen chemischen Potential handelt es sich um die Elektrode, die im Volksmund "Kathode" genannt wird.



Die Begriffe "Kathode" und "Anode" sind eigentlich nicht ganz korrekt, weil die Kathode nur beim Entladen die Kathode ist. Beim Aufladen einer Akkuzelle wird die Kathode zur Anode und die Anode zur Kathode. Doch in der Batterieforschung hat man sich darauf geeinigt - weil "positive und negative Elektrode" zu sagen oft zu lange dauert - sich einfach immer auf den Entladungsvorgang zu beziehen und die positive Elektrode daher immer "Kathode" und die negative Elektrode immer "Anode" zu nennen. John B. Goodenough ist berühmt für seine Arbeit an Positivelektrodenmaterialien, also für seine Arbeit an Kathoden.



Quelle: Tom Bötticher