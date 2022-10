Der Nobelpreis

Jedes Jahr am 10. Dezember (Todestag von Preisstifter Alfred Nobel) überreicht Schwedens König in Stockholm die meisten Nobelpreise für herausragende Leistungen. Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften entscheidet, wer die Preise für Physik und Chemie bekommt. Für Medizin vergibt das Karolinska-Institut in Stockholm den Preis. Über den Literaturnobelpreis entscheidet die Schwedische Akademie. Der Friedensnobelpreis wird vom norwegischen Nobelkomitee vergeben. Seit 1969 wird der Wirtschaftsnobelpreis in Erinnerung an Alfred Nobels Wirken von der Schwedischen Nationalbank vergeben.