1936 wird ihm durch die Nazis die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt. Da lebt Thomas Mann aber schon im Exil. Er beschließt 1933 nach einer Vortragsreihe durch Westeuropa, nicht mehr nach Deutschland zurückzukehren und lässt sich zunächst in der Schweiz und dann in den USA nieder. Im Exil fühlt sich Thomas Mann entwurzelt und leidet stark unter dem Heimatverlust. Als Gegenmittel dient ihm ein strenger Tagesablauf. Auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kehrt er nicht mehr nach Deutschland zurück. Er stirbt 1955 in der Schweiz.

