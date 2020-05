Gerhard Richter

Für rund 41 Millionen Euro ersteigerte ein Sammler 2015 das Werk "Abstraktes Bild" mit der Werkverzeichnisnummer 599. Gerhard Richters Kunst bricht damit einen Rekord unter lebenden Künstler*innen. Die Who's Who der Kunstauktionshäuser, wie Sotheby's in London und New York, versteigern seine Werke zu teils astronomischen Preisen. Bereits 2012 erzielte etwa das Gemälde "Abstraktes Bild" (809-4) eine Summe von umgerechnet 26,5 Millionen Euro.