Mit 40 Jahren beginnt Leonardo da Vinci die Arbeit an einem seiner berühmtesten Gemälde "Das letzte Abendmahl". In den Jahren 1494 bis 1498 erschuf er das Fresko in der Renaissancekirche "Santa Maria delle Grazie" in Mailand. Den Auftrag erhielt er von dem damaligen Herzog von Mailand, Ludovico Sforza. Das Gemälde soll den Moment des letzten Abendmahls einfangen, bevor einer der Jünger Jesus verraten wird.

Bildquelle: dpa-bildfunk