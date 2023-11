Nobelpreisträgerin: US-Schriftstellerin Louise Glück ist tot

2020 hatte Glück den Literaturnobelpreis für ihre "unverkennbare poetische Stimme" erhalten. 14.10.2023 | 0:27 min

Die US-Lyrikerin und Literaturnobelpreisträgerin Louise Glück ist tot. Das sagte der Chef des Verlags Farrar, Straus and Giroux, Jonathan Galassi, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in New York.