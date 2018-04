Mary Beard: Frauen & Macht. Ein Manifest; 112 S., 12,- € Quelle: S. Fischer

3 (-) Die Historikerin und Intellektuelle Mary Beard ist bekannt dafür, sich leidenschaftlich, streitbar und humorvoll in aktuelle Gesellschaftsthemen einzumischen. Jetzt hat sie ein Manifest geschrieben: über Feminismus, Gleichberechtigung und #MeToo. Das Buch ist ein fulminanter Aufruf an allen Frauen, den Moment zu nutzen, das Patriarchat zu stürzen und endlich die Macht an sich zu reißen. 62 Punkte