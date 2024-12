Nachfrage gering: OPEC deckelt Ölforderung weiterhin

Eigentlich hätte das Treffen schon letzten Sonntag stattfinden sollen. Doch wer streitet, verschiebt gerne Entscheidungen. So dürfte es im Kartell der OPEC-Länder und seiner Partner geschehen sein. Die Organisation und seine nicht ständigen Partner wie Russland heißt OPEC+. Die hat sich am Donnerstag dann doch noch zusammengerauft und beschlossen, die laufenden Förderkürzungen zu verlängern.

Ölpreise niedrig - Ölnachfrage gedämpft

Hintergrund: Die seit dem letzten Ministertreffen der Länder des Ölkartells im Juni an den Weltmärkten deutlich gefallenen Ölpreise. Kostete ein Fass (Barrel) der Nordseesorte Brent im Juli noch knapp 90 US-Dollar, so sind heute nur noch rund 72 Dollar fällig.

Die Länder am Persischen Golf haben sich innerhalb weniger Jahrzehnte von weltpolitisch eher unbedeutenden Wüstenstaaten zu wirtschaftlich prosperierenden Kräften entwickelt.

Benzin an Tankstellen billiger

Das liegt zum einen daran, dass Marktteilnehmer sich offensichtlich an die Kriege im Nahen Osten gewöhnt haben. Die Konflikte hatten die Ölpreise im April noch auf über 90 US-Dollar in die Höhe getrieben. Zum anderen fragt China weniger Öl nach, weil dort die Wirtschaft weiter schwächelt und der Ölbedarf gedämpft ist.

Das lässt sich auch an den Tankstellen gut ablesen. In den vergangenen Monaten sind die Benzinpreise deutlich heruntergegangen. Sie folgen mit einigem Abstand den Entwicklungen an den weltweiten Ölmärkten.